A distanza di alcuni giorni dalle rivelazioni di Fabrizio Corona circa una presunta frequentazione segreta con Chiara Ferragni (mentre lei era ancora sposata con Fedez), Achille Lauro aveva deciso di replicare, ma senza smentire.

“Alcuni hanno fatto dei pettegolezzi e della cronaca rosa il loro mestiere, e ne traggono profitto. Per fortuna io continuo a vivere nel mondo dei grandi sogni e di chi osa sognare in grande. Sono totalmente immerso nei miei progetti e, trascorrendo molto tempo a fare il mio meglio, non seguo il gossip, che sinceramente non mi interessa. In questo periodo così positivo, preferisco lasciare il gossip a chi si nutre esclusivamente di esso, perché non mi rispecchia affatto. Inoltre, quando si discute di violenza contro le donne, bisogna rendersi conto che, in fondo, la situazione non è poi così diversa”.

Ieri pomeriggio, Achille Lauro è stato raggiunto da un giornalista del Corriere della Sera che gli ha fatto qualche domanda sui gossip che riguardano lui, Chiara Ferragni e Fedez. Il cantante romano non ha confermato (ma nemmeno smentito), ed ha aggiunto che gli piacerebbe vedere Federico per poter chiarire tutto.

“Per adesso non ci siamo visti e quindi non abbiamo parlato. Però magari succederà e capiterà poi… io mi auguro di vederlo e di chiarire. Nel senso, questa qui è una roba montata da terze persone. Tornassi indietro rifarei tutto allo stesso modo. Nell’amicizia con Fedez? Ma nessuno ha mai confermato quello che è uscito. Solo io non ho confermato? Appunto, non ho confermato.

Se nella cover che farà con Marco Masini ci fosse una strofa dedicata a lei? Non credo ci sia, non credo… e poi non ascolto le canzoni del Festival.

Cosa penso della canzone di Fede? Le giuro che non l’ho ascoltata bene. Ho visto che in qualche modo sta piacendo e le posso dire sono contento per lui”.