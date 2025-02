Dopo essersi esibito con Marco Masini in Bella Stronza durante la serata Cover del Festival di Sanremo, Fedez è intervenuto ai microfoni di Rai Radio 2 : “Non potrei essere più felice di così, sono contentissimo. Devo ringraziare Marco, l’ho contattato io. Il testo che ho aggiunto l’ho scritto io, abbiamo deciso insieme solo dove inserirlo all’interno della canzone. […] L’ultima frase l’ho scritta perché era giusto così”. Le barre, ovviamente, sono tutte dedicate ad Angelica Montini. “Il senso del testo dall’inizio alla fine è preciso e a me ha commosso tantissimo. Abbiamo passato una notte in studio e ci siamo divertiti moltissimo a farlo”, ha commentato Masini.

Fedez, le barre scritte per Angelica Montini

Hey, tu eri giovane e glaciale

Io non ero ancora morto

Tu eri un fiore nell’asfalto

Cresci con il gambo storto

Baciarsi e dirsi ti amo, sì

Ma farlo di nascosto

Inconsapevoli che il tempo è infinito

Tranne il nostro

Se vivi d’apparenze

I giudizi ti feriscono

Ora siamo due estranei

Che si conoscono benissimo

Ora passo notti insonni

Per colpa dei sogni brutti

Pensavo che ci ameremo così forte

Che si sveglieranno tutti

Con gli occhi aperti e ribaltati

Dalla bocca esce la schiuma

Ti ho scritto quattro pagine

Mi hai risposto con due righe

Sei una statua di sale appoggiata sulle mie ferite

Ho visto tutti i miei castelli

Dissolversi in granelli

Mi chiedo perché le trappole

Hanno occhi così belli

E quella notte eri ubriaca

io in silenzio ad ascoltare

Mi hai detto che sono la ragione

Per cui non riesci più ad amare

Ma come tutto può finire ancora prima di iniziare

Ho una cicatrice sulla pancia

Che mi ha fatto meno male

Grazie a me ora confondi lo schifo con l’amore

Chi cerca quello che non vede

Trova quello che non vuole

Ti penso e non mi sembra vero

Non riusciremo mai a ferire chi ci odia

Come chi ci ama per davvero

Grazie a me ora confondi lo schifo con l’amore

Chi cerca quello che non deve

Trova quello che non vuole

Ti penso e non mi sembra vero

Non riusciremo mai a ferire chi ci odia

Come chi ci ama per davvero

Ti ho dato tutte le ragioni per essere una bella stronza.