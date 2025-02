Quando Fabrizio Corona ha raccontato nel suo podcast Falsissimo della relazione segreta tra Angelica Montini e Fedez, su quest’ultimo si è abbattuto un vero e proprio ciclone che avrebbe potuto anche pregiudicare il suo ritorno al Festival di Sanremo.

L’attenzione di tutti, in quel momento, era rivolta alla donna che il rapper ha amato negli anni del suo matrimonio con Chiara Ferragni. Oltre alle rivelazioni di Corona, sono iniziate a circolare anche altre voci più o meno attendibili, e Angelica si è anche beccata un Tapiro. Ma qual è stata la reazione di Fedez all’incontro tra la Montini e Valerio Staffelli? Federico Lucia lo ha appreso proprio mentre si trovava a Sanremo. E’ stato avvisato dai suoi collaboratori e ha letto della consegna del Tapiro ad Angelica su Panorama mentre era insieme al noto youtuber Alessandro Della Giusta, che lo ha seguito per l’intera durata del Festival. Fedez è parso spiazzato e dispiaciuto, e si è chiesto come mai Steffelli sia andato prima da Chiara Ferragni e poi da Angelica Montini, anziché parlare direttamente con lui: “Ma cosa dite, ma davvero? Ma come?! Scusa, ma poteva venire da me”.

Alessandro ha cercato di tranquillizzarlo: “Adesso non pensarci, ora pensa a tutto il resto”. Tra il Tapiro e le rivelazioni di Corona su Chiara e Angelica, Fedez ha pensato di mollare, come confermato dallo stesso Della Giusta: “Posso assicurarvi è che Fede era completamente devastato e a pochi giorni dall’inizio di Sanremo pensava di abbandonare. Io fingevo di non essere preoccupato”.

Alla fine, però, grazie al supporto del suo team, della madre, di una mental coach, Fedez ha deciso di non ritirarsi.