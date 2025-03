Negli ultimi mesi, il rapporto di amicizia tra Fedez e Fabrizio Corona è stato messo a dura prova dalle rivelazioni che l’ex re dei paparazzi ha fatto sul rapper: dalla relazione segreta con Angelica Montini ai presunti tentativi di togliersi la vita dell’ex marito di Chiara Ferragni. A creare una nuova frattura è stata la puntata di Falsissimo in cui Corona ha parlato dei presunti tradimenti dell’imprenditrice digitale. Fedez ha cercato in tutti i modi di impedire la pubblicazione di quel video, ma Fabrizio ha deciso di andare avanti per la sua strada.

Ovviamente, Fedez non ha reagito bene quando ha scoperto che Corona non aveva mantenuto la parola. Lo sfogo del rapper meneghino non è piaciuto all’ex re dei paparazzi, che nella giornata di ieri ha pubblicato su Instagram una chat in cui Fedez si è risentito: “Hai oltrepassato il limite”. Fabrizio non si è fermato alla condivisione della chat, ma ha anche tirato in ballo Alessandro Della Giusta, lo youtuber che ha seguito Federico Lucia al Festival di Sanremo: “Questo qua, ‘l’infame’ (parola da criminale) farà uno speciale sulla curva sud e il rapporto tra ultras e scena rap. Non mancherà un commento e alcune precisazioni necessarie sull’ultimo video dell’ingenuo youtuber manipolato dal cantante per chiudere definitivamente l’argomento Ferragnez”.