In casa Rai si continua a lavorare per consolidare uno dei punti di forza dell’azienda, ovvero Rai Fiction. Come riportato da DavideMaggio.it, la stagione 2024-2025 ha in serbo ancora alcuni titoli interessanti come il film tv Champagne – Peppino di Capri il 24 marzo, la serie tv Costanza, tratta dai romanzi di Alessia Gazzola, in partenza il 30 marzo, e ancora la serie sulla Resistenza, Fuochi d’Artificio, e il noir Gerri.

Per quanto riguarda la prossima stagione televisiva, invece, sono previste molte novità e altrettanti ritorni.

“Luisa Ranieri si conferma volto di punta dell’azienda pubblica, anche se la sua prossima fatica non sarà una nuova stagione de Le Indagini di Lolita Lobosco. L’attrice è attualmente impegnata sul set de La Preside.

Diretta da Luca Miniero e prodotta da Bibi Film con la Zocotoco del marito Luca Zingaretti, la serie – per la quale l’attrice si è fatta bionda – racconterà la storia di Eugenia Carfora, preside di una scuola di Caivano creata in una piazza di spaccio: una donna che è dunque simbolo di resistenza e lotta alla malavita – si legge su DavideMaggio.it -. Miniero ha diretto anche Carmine Recano in Noi del Rione Sanità, storia di un prete anticamorra.

Sempre su Rai 1 è previsto un romanzo familiare legato al costume nostrano, ovvero La Famiglia Panini. Prodotto da Indigo Film e tratta dal romanzo di Luigi Garlando L’album dei sogni, sarà ambientato a Modena e racconterà la storia dell’azienda che inventò gli album di figurine, con protagonista principale la matriarca Olga Cuochi.

Da segnalare poi il debutto in Rai di CamFilm, casa di produzione che fa capo a Camilla Nesbitt, moglie di Pietro Valsecchi, e che finora ha sfornato titoli solo per la concorrenza: realizzerà per Rai 1 L’invisibile sulla cattura di Matteo Messina Denaro.

Tra le novità in arrivo ci sono anche Balene, 170 Giorni – Il rapimento di Farouk Kassam prodotto da Bim, una coproduzione internazionale con l’Alleanza Europea (France Television e ZDF) dedicata a Kabul e il tv movie Rosso Volante sul campione di bob Eugenio Monti, che sarà interpretato da Giorgio Pasotti. Alessio Vassallo sarà il protagonista della nuova serie ambientata a Lucca L’Altro Ispettore, nella quale sarà un ispettore del lavoro.

Infine, come riporta Tivù, in autunno sono previsti i ritorni di Un Professore 3 con Alessandro Gassman – che presto sarà anche protagonista de I Casi dell’Avvocato Guerrieri – Cuori 3, Il Commissario Ricciardi 3 e Makari 4 insieme al debutto di Sandokan (che tuttavia potrebbe nuovamente slittare e cadere direttamente nel 2026). Confermate anche le nuove stagioni di Don Matteo, Doc – Nelle tue Mani (del quale arriverà a breve il remake americano), Blanca, Lea, Libera e I Casi di Teresa Battaglia, il cui terzo capitolo sarà intitolato Figlia della Cenere.

Le serie tv su Rai 2

Rai 2 ospiterà dal 26 marzo la tanto attesa quinta stagione di Mare Fuori (i primi sei episodi saranno disponibili dal 12 su RaiPlay), ma all’orizzonte si profila un nuovo personaggio che potrebbe prendere il posto di Rocco Schiavone, la cui sesta stagione si concluderà questa settimana. Si tratta de Il Commissario Cagnez, protagonista di una serie originale Garbo Produzioni scritta da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi, già ideatori de La Porta Rossa e rispettivamente ideatore e sceneggiatore de L’Ispettore Coliandro.

Le novità di RaiPlay

Quanto a RaiPlay prossimamente ci saranno due serie in esclusiva streaming: il progetto distopico Memoriae e lo young adult Strade Maestre, con protagonisti alcuni studenti all’ultimo anno di liceo in cammino per l’Italia".