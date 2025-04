Martina De Ioannon e Ciro Solimeno sono stati ospiti durante la puntata di Uomini e Donne andata in onda ieri.

La coppia, nata all’interno del dating show di Maria De Filippi, ha raccontato come procede la loro storia d’amore lontano dalle telecamere. Sia l’ex tronista romana che l’ex corteggiatore originario di Torre Annunziata si sono detti entusiasti di questa relazione, al punto che lui ha deciso di lasciare la città oplontina per trasferirsi nella Capitale.

Al termine della puntata, Martina e Ciro hanno parlato ai microfoni di Witty, e hanno raccontato la loro emozione nel tornare nel luogo dove tutto è iniziato. L’ex tronista ha parlato di questi primi mesi di convivenza: “E’ stato tanto emozionante, sentire un po’ l’odore di casetta. Insieme, è stato veramente strano. Quando siamo entrati in camerino da me ho pensato: ‘Oddio, ma noi ci possiamo stare in camerino insieme?’. Ognuno ha i suoi spazi ma lui si deve sentire a casa sua".

Anche Ciro ha detto la sua al riguardo: “Rifare il percorso, scendere le scale, farlo insieme è stato ancora più emozionante. Ci stiamo trovando veramente molto bene, ognuno ha i suoi spazi. Io sono di un’altra città ma ognuno rispetta quello che è il proprio spazio: se lei deve uscire con le amiche, in palestra, io mi sono iscritto in palestra. Abbiamo la nostra routine ormai… poi quando ho la mancanza di casa, ogni tanto scendo”.