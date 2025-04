Lunedì 7 aprile 2025 andrà in onda in prima serata su Canale 5 la prima puntata di The Couple, il nuovo reality condotto da Ilary Blasi (clicca QUI per scoprire le prime coppie del cast).

Nel frattempo, DavideMaggio.it ha svelato i nomi dei due possibili opinionisti, anche se al momento non c’è ancora l’ufficialità. Si tratta di Simona Izzo e Luca Tommasini: “Davide Maggio vi annuncia in anteprima gli opinionisti al momento designati per il reality game di Ilary Blasi in partenza lunedì prossimo, 7 aprile. Prendete nota, ma tenete a mente che non c’è la firma e non c’è ancora nulla di definitivo”.

Simona Izzo

La prima è un volto noto al grande pubblico. Attrice, doppiatrice, sceneggiatrice, regista, è stata anche una ‘signorina buonasera’ ed è spesso ospite in tv in qualità di opinionista.

Luca Tommasini

Il secondo è noto più agli addetti ai lavori e vanta un curriculum importante come ballerino, coreografo e direttore artistico, anche a livello internazionale. Questa volta potrebbe toccargli dire la sua sui concorrenti famosi del programma di Canale 5.