Le voci degli ultimi giorni relative alla presunta volontà di Shaila Gatta di lasciare Lorenzo Spolverato si sono confermate veritiere. Nel corso della finale del Grande Fratello, infatti, l'ex velina è entrata nella Casa per comunicare al modello milanese la sua decisione di archiviare la loro turbolenta storia d'amore.

Shaila Gatta lascia Lorenzo Spolverato

“Questa è la tua serata e non voglio dilungarmi, ma per me è stata una settimana molto difficile. Sono entrata con degli ideali di donna libera e stavo iniziando a sperimentarlo. Ma sono ricaduta di nuovo vittima di me stessa e delle mie stesse dinamiche. Ce l’ho tanto con me stessa. Non so come abbia potuto permettermi di trattarmi in modo brutale e aggressivo. Hai cercato di allontanarmi da tutti. In questa settimana hai dimostrato un grande amore nei miei confronti, ma in realtà mi sono sentita molto usata e poco amata. Qualsiasi donna merita un amore sano e questo non è un amore sano. Ho acquisito un po’ di lucidità, ma non avevo le forze di prendere questa decisione. Ma ora sì”.

Shaila ha poi continuato: “Vorrei ricordarti che l’amore sano è fatto di comprensione, compassione e tutela [...] Nella tavola rotonda del falsume che avete fatto qua non mi hai tutelata. Ho vissuto un amore tossico con te, avrei avuto bisogno di aiuto e invece sono state create solo dinamiche. Se c’è una cosa di cui mi pento è averti chiesto scusa troppe volte. Se penso che questo non sia un amore sano è perché credo che tu ami una parte di me solo perché ti fa sentire meglio”. E su Helena Prestes ha sottolineato: “Lorenzo, sei ossessionato tu da Helena, non lei da te”.

La reazione di Lorenzo Spolverato

Spolverato è rimasto quasi impassibile davanti alle parole dell’ex velina. Non ha versato una lacrima, ma al contempo è apparso completamente spiazzato. Non appena Shaila è uscita dalla Casa, Lorenzo ha parlato con Alfonso Signorini: “Io credevo fosse uno scherzo, un pesce d’aprile. Io non sono fuori, non vedo la realtà da 200 giorni, ma in una settimana è cambiata così tanto. Lei è arrivata con un discorso già pronto, come se avesse visto delle cose, sentito dei pareri da amici e famiglia. Non mi sono ritrovato nelle parole che ha detto. In una settimana ha capito tutte queste cose che ha detto? Onestamente non riesco proprio a capire cosa possa essere successo”.

il retroscena sulla rottura

Nel frattempo, nelle ultime sono emerse alcune indiscrezioni circa il motivo che avrebbe indotto Shaila Gatta a lasciare Lorenzo Spolverato. Proprio in merito alla rottura tra gli Shailenzo, Deianira Marzano ha rivelato: “Pare che Lorenzo Spolverato sia stato segnalato agli alti vertici, e che non lo vogliono più vedere neanche con il binocolo. Proprio per questo, la Gatta – per non rischiare la sua figura professionale all’interno della rete – ha deciso di tagliare i ponti. Anche se, diciamocelo, quello che abbiamo visto non era certo solo farina del sacco di Spolverato”.

Grazia Sambruna: "Shaila ha dato uno schiaffo a Lorenzo"

Ma non è tutto. Perché stando a quanto rivelato da Grazia Sambruna (che aveva anticipato che Shaila avrebbe lasciato Lorenzo in diretta), ci sarebbe stato un acceso confronto tra l’ex velina e il modello milanese, durante il quale lei gli avrebbe addirittura dato uno schiaffo.