Helena Prestes, data da molti come la favorita per la vittoria del Grande Fratello, alla fine è uscita sconfitta dallo scontro finale con Jessica Morlacchi, che è stata proclamata vincitrice della diciottesima edizione del reality show. Tuttavia, la modella brasiliana può essere comunque soddisfatta del suo percorso: è stata una delle protagoniste assolute, ha un fandom nutritissimo che la supporterà anche nei suoi nuovi progetti lavorativi fuori dalla Casa e, soprattutto, ha trovato l’amore con Javier Martinez.

Durante una diretta sui social di alcuni giorni fa, il pallavolista argentino ha confessato di voler costruire una famiglia con Helena: “Sono sicuro come non mai del nostro amore e sento tanto la sua mancanza. Adesso mancano pochi giorni e la riabbraccerò presto, ma se io fossi uscito prima non so se ce l’avrei fatta a stare tutto quel tempo senza di lei. Ora sono abbastanza tranquillo perché sono in attesa di riaverla con me, ma so che lunedì saremo insieme. Ogni giorno che passa sento la conferma che ho bisogno di Helena accanto a me e nella mia vita. Se dovessi aspettare ancora un mese l’avrei vissuta malissimo sono sincero. Quanti figli vorrei da Helena? Tanti, una squadra di pallavolo”.

Ieri sera, al termine della finale del GF, Javier ha potuto finalmente riabbracciare Helena e, ovviamente, dopo i festeggiamenti insieme agli altri ex concorrenti, i due hanno trascorso la notte insieme in un hotel di Roma. Nel frattempo, stando a quanto rivelato da Amedeo Venza, Martinez avrebbe incaricato un’agenzia di cercare casa per andare a convivere con Helena. Ma non solo. L’ex gieffino argentino le avrebbe comprato anche un anello.