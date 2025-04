Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la finale della diciottesima edizione del Grande Fratello. A salire sul gradino più alto del podio è stata Jessica Morlacchi, che ha avuto la meglio su Helena Prestes. Per quanto riguarda gli ascolti, la finalissima del reality show condotto da Alfonso Signorini è stata vista da 2.690.000 telespettatori con uno share pari al 22%.

Di seguito i dati Auditel della serata di lunedì 31 marzo 2025 pubblicati da DavideMaggio.it:

Nella serata di ieri, lunedì 31 marzo 2025, su Rai1 la seconda puntata di Costanza ha interessato 4.044.000 spettatori pari al 22.8% di share. Su Canale5 la finale del Grande Fratello ha conquistato 2.690.000 spettatori con uno share del 22%. Su Rai2 Obbligo o Verità intrattiene 609.000 spettatori pari al 3.5%. Su Italia1 SpiderMan – No Way Home incolla davanti al video .000 spettatori (%). Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 853.000 spettatori e il 5.2%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge .000 spettatori e il %. Su Tv8 il ritorno di GialappaShow ottiene .000 spettatori con il %. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raduna .000 spettatori (%). Sul 20 Codice 999 fa sintonizzare .000 spettatori (%). Su Rai4 Faster è scelto da .000 spettatori (%). Su Iris Blow è seguito da .000 spettatori pari al %. Su RaiMovie Tepepa sigla .000 spettatori (%).