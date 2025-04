Jessica Morlacchi, vincitrice della diciottesima edizione del Grande Fratello, ha parlato ai microfoni dell’account Instagram del reality show. La cantante romana ha battuto Helena Prestes nello scontro finale, conquistando il gradino più alto del podio e il montepremi da 100mila euro, metà dei quali sarà devoluta ad un’associazione che si occupa di bambini. Al termine della puntata, Jessica ha ringraziato i fan per averla votata: “Penso sia tutto uno scherzo, non riesco a realizzare”. Poi ha dedicato la vittoria al suo cagnolino, Camillo.

Con un video pubblicato sul profilo Instagram del Grande Fratello, Jessica Morlacchi ha ringraziato i fan del reality per averla votata. Dopo la diretta di ieri sera, la cantante ha ringraziato i suoi sostenitori con queste parole: “Io non ci sto capendo nulla, penso sia tutto uno scherzo. Non riesco a realizzare. Posso dire solo grazie, grazie a ognuno di voi, tutti voi che avete creduto in me. Mi avete fatto un regalo pazzesco, sono felicissima. Ora piano piano realizzo, ciao”.

Nella puntata finale del GF, Jessica Morlacchi battuto Helena Prestes con il 52.13% delle preferenze. La modella brasiliana, invece, si è fermata a 47,87%. “Sono felicissima perché per me il Grande Fratello è stata una famiglia, sono fortunata”, ha commentato la cantante. Devolverà metà del montepremi a un'associazione che si occupa di bambini: “Sono felice perché posso dire di aver fatto il Grande Fratello”, ha aggiunto. Tra le sue Instagram stories, la Morlacchi ha poi aggiunto una foto del suo cane, Camillo, a cui ha deciso di dedicare la sua vittoria al reality: “Ti dedico tutto amore mio. Ti amo. Mamma J”.