Con la vittoria di Jessica Morlacchi, Alfonso Signorini ha mandato in archivio la sua sesta edizione consecutiva al timone del Grande Fratello. Tuttavia, durante i saluti finali e i vari ringraziamenti, il conduttore ha dato appuntamento con il reality show il prossimo settembre: “Il Grande Fratello torna a settembre”.

Con questa frase, Alfonso Signorini ha insinuato un dubbio in molti telespettatori: sarà di nuovo lui alla guida del Grande Fratello? Il prossimo settembre, il reality show tornerà in versione “Gold” per festeggiare il suo 25esimo anniversario e, stando ad alcune indiscrezioni, il cast sarà composto per metà da ex concorrenti e per metà da volti nuovi. Ma chi lo condurrà?

Il GF è stato condotto da Daria Bignardi, Barbara D’Urso, Alessia Marcuzzi e Ilary Blasi, dunque non è da escludere anche un possibile ritorno di una di loro per celebrare la 25esima edizione.

Con 247 puntate condotte, Alfonso Signorini ha eletto sei vincitori, di cui cinque donne: Paola Di Benedetto, Tommaso Zorzi, Jessica Selassié, Nikita Pelizon, Perla Vatiero e Jessica Morlacchi.