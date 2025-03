Come anticipato più volte nel corso della settimana, Shaila Gatta è entrata nella Casa del Grande Fratello per chiudere la storia con Lorenzo Spolverato. "Ho vissuto un amore tossico e ora me ne sono resa conto. Nessuna donna merita questo. E ora che sono uscita e ho visto tutto ti dico che sei tu ossessionato da Helena e non lei", ha detto Sui social è esploso il caos, con i fan dell'ormai ex coppia che sono caduti nella disperazione. C'è anche chi, però, chi ritiene che l'ex velina non sia stata onesta. Stiamo parlando di Nikita Pelizon, vincitrice della settima edizione del GF Vip.

"Quando capisci che hai fatto una figura di me**a e quindi provi a salvarti in corner. A me sembra di vedere una persona che si era creata una strategia, ha notato uscendo che è stata fallimentare ed ora fa inversione a U per salvarsi l’immagine. Quando riprendi in mano il telefono, noti il forte dissenso social e quindi per questo cambi rotta all’improvviso. Per esperienza, non si torna lucidi manco dopo 2 anni dopo quel reality. Quando crei la ship apposta per avere consensi, esci e ti cerchi di salvare l’immagine. Vi parlavo delle maschere o no? Detto ciò, a prescindere, c’è modo e modo di parlare ad una donna. A me Lorenzo ricorda 'un beso carino', riuscito nel suo intento… e direi che ho detto tutto”.