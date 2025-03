Le voci circa la presunta volontà di Shaila Gatta di lasciare Lorenzo Spolverato si sono rivelate veritiere. Nel corso della finale del Grande Fratello, l'ex velina è entrata nella Casa e ha comunicato al modello milanese di voler chiudere definitivamente la loro storia d'amore.

Shaila Gatta lascia Lorenzo Spolverato

Alfonso Signorini ha parlato con Lorenzo Spolverato, che ha confidato di avere sentito la mancanza di Shaila Gatta. Ha capito che probabilmente la dava per scontata quando era nella Casa. Shaila ha attraversato la porta rossa. Dalla sua espressione, Spolverato ha capito subito che qualcosa non andava. Poi, la ballerina napoletana ha preso la parola: "E' stata una settimana difficile. Sono entrata con ideali di donna libera, poi sono caduta di nuovo vittima di me stessa e delle mie stesse dinamiche. Non mi capacito come abbia potuto permetterti di trattarmi in modo brutale e aggressivo, hai cercato di allontanarmi da tutti. Questo non è un amore sano. Dovevo uscire per rendermene conto. Ora mi voglio bene e mi rispetto. L'amore sano è fatto di comprensione, di tutela, tutela di come si tocca una donna, di come si litiga. Nel falsume non hai tutelato me. Sono una persona che ha vissuto un amore tossico. Avrei avuto bisogno di aiuto. Anche i concorrenti hanno creato solo dinamiche, mentre io andavo aiutata. Ti ho permesso di trattarmi come una pezza da piedi. Mi dispiace di esserci ricaduta anche l'ultima volta. Ti devi assumere le tue responsabilità. Quando uscirai vedrai".

La reazione di Lorenzo Spolverato

Lorenzo Spolverato ha replicato: "Io sono terrorizzato, non ho una sola parola. Entri e mi spari tutte queste cose. Non saprei da dove partire. Tremo. Come ti ho toccato? Per cinque mesi non ti sei accorto di nulla?". Poi, Shaila ha aggiunto: "Sei ossessionato da Helena, non lei da te". Dato che non lo faceva parlare, Lorenzo, rivolgendosi al conduttore, ha detto: "Alfonso, puoi farla uscire allora". La Gatta ha voluto ringraziare le opinioniste che spesso l'hanno messa in guardia. Cesara Buonamici ha commentato: "Tanto tuonò che piovve", poi ha aggiunto che si è detta scioccata dalle modalità utilizzate dall'ex velina per lasciare Spolverato. Anche Beatrice Luzzi ha detto di avere trovato Shaila inopportuna. Lorenzo, rimasto solo con Signorini, ha confidato che inizialmente pensava fosse uno scherzo. Si è chiesto se sia stata influenzata dall'esterno.