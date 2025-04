Contro ogni pronostico, la finalissima della diciottesima edizione del Grande Fratello ha visto opporsi Helena Prestes e Jessica Morlacchi. In tanti erano convinti che a trionfare sarebbe stata la modella brasiliana, e invece a salire sul gradino più alto del podio è stata la cantante romana con oltre il 52% delle preferenze. Tutto sommato, al di là della legittima delusione, Helena l’ha presa bene, e le sue prime parole le ha rivolte ai telespettatori che in questi mesi l’hanno sostenuta. La Prestes ha rivolto anche un pensiero alla Morlacchi.

Al termine della finale, Helena ha riabbracciato il suo Javier Martinez e poi si è fermata a rilasciare interviste, a parlare con i fan e con chi cura i social del Grande Fratello. Le prime parole della brasiliana sono state per i suoi sostenitori, ma anche per Jessica, per sottolineare la loro amicizia ritrovata dopo il famoso lancio del bollitore: “Grazie mille a tutti quelli che mi hanno votato e che hanno tifato per me. Mi sento anche io vincitrice, perché nella vita si vince anche altro, e io ho vinto il vostro amore, l’amore e l’amicizia, perché questa cosa con Jessica è vera e questo è un esempio vero per tutte le persone. Vi amo, grazie mille. Restate con me!”.

Concetti che Helena ha ribadito in una diretta sui social: “Sono contenta, sento di aver vinto anche io questa sera. È andata così ma sono comunque molto felice per quello che ho raggiunto. Perché sono arrivata insieme ad un’amica, poi perché con me ho un uomo che amo. Grazie al Grande Fratello ho vinto l’amore e questo è molto importante”.

Anche Javier Martinez ha commentato il risultato finale: “Ragazzi io non me l’aspettavo, ma va bene lo stesso. La mia cavallina finalmente è con me. Grazie di cuore a tutti, è stato un viaggio bellissimo, il più bello della mia vita, quindi grazie davvero”.