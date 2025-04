Lorenzo Spolverato è stato, nel bene e nel male, uno dei protagonisti assoluti della diciottesima edizione del Grande Fratello, nonché l’unico uomo ad arrivare in finale. Tuttavia, la serata del modello milanese è iniziata nel peggiore dei modi, visto che Shaila Gatta lo ha scaricato in diretta.

Spolverato è rimasto quasi impassibile davanti alle parole dell’ex velina. Non ha versato una lacrima, ma al contempo è apparso completamente spiazzato. Non appena Shaila è uscita dalla Casa, Lorenzo ha parlato con Alfonso Signorini: “Io credevo fosse uno scherzo, un pesce d’aprile. Io non sono fuori, non vedo la realtà da 200 giorni, ma in una settimana è cambiata così tanto. Lei è arrivata con un discorso già pronto, come se avesse visto delle cose, sentito dei pareri da amici e famiglia. Non mi sono ritrovato nelle parole che ha detto. In una settimana ha capito tutte queste cose che ha detto? Onestamente non riesco proprio a capire cosa possa essere successo”.

Non solo la fine della relazione con l’ormai ex fidanzata. Per Spolverato è infatti arrivata una nuova doccia gelata quando è stato eliminato al televoto che lo vedeva opposto a Chiara Cainelli, classificandosi così al quarto posto.

Al termine della finale, i presenti riferiscono che non c’è stato alcun confronto tra Lorenzo e Shaila. Dopo aver festeggiato la vittoria di Jessica Morlacchi, il gieffino milanese è uscito dallo studio e ha incontrato alcune fan che era lì ad aspettarlo. Le Shailenzo avevano anche in serbo una sorpresa per l’ormai ex coppia: una camera d’albergo completamente addobbata con petali di rose, palloncini a forma di cuore e champagne.