Helena Prestes è uscita sconfitta dallo scontro con Jessica Morlacchi, che è stata proclamata vincitrice della diciottesima edizione del Grande Fratello. Al termine della finalissima andata in onda ieri, lunedì 31 marzo 2025, gli ex concorrenti si sono riuniti per festeggiare insieme la fine del reality show, durato ben sei mesi e mezzo. Anche i fan si sono riuniti all’esterno di un locale in cui c’erano gli ex gieffini per supportarli. Presa dall'euforia del momento, però, Helena ha fatto scattare per errore l'allarme antincendio, costringendo i presenti a fermarsi ed evacuare la stanza.

Helena fa scattare l'allarme antincendio

Subito dopo la finale del Grande Fratello, i concorrenti si sono riuniti in un locale a Roma per festeggiare insieme la fine del programma. Tra i presenti, anche Mattia Fumagalli, Federica Petagna, Stefano Tediosi, Federico Chimirri, Luca Giglioli e Yulia Bruschi. Presi dall'euforia del momento, tra balli, canti e qualche brindisi di troppo, ad un certo punto si è verificato un piccolo imprevisto. Helena Prestes ha fatto scattare per errore l'allarme antincendio del locale. Accortasi dell'accaduto, ha esclamato imbarazzata: “Sono stata io?”. A documentare la scena è stata Gessica Notaro, amica di Javier Martinez, che ha filmato la reazione di quest'ultimo all'incidente provocato dalla fidanzata: “Chi poteva essere?”.

Le parole di Helena Prestes dopo la finale

“Grazie mille a tutti di aver votato per me, mi sento vincitrice perché nella vita si vince anche altro, io ho vinto il vostro amore, l'amore e l'amicizia, perché questa cosa con Jessica è stata vera. È un esempio per tutte le persone che ci hanno guardato”.