Ieri sera, durante la finale del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha chiesto a Jessica Morlacchi e Helena Prestes con quali dei loro ex coinquilini non vorrebbero avere più dei contatti. Com’era lecito aspettarsi, la modella brasiliana ha risposto dicendo di non voler avere più nulla a che fare con Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, suoi acerrimi rivali tra le mura della Casa più spiata d’Italia, sottolineando di non voler assolutamente il loro numero di telefono.

Proprio in quel momento, stando a quanto raccontato da una persona presente in studio, Spolverato avrebbe esclamato: “Ce l’ha già il mio numero” (i due si sono scritti prima della loro partecipazione al GF), e Javier Martinez non l’avrebbe presa assolutamente bene. Il pallavolista argentino, infatti, avrebbe dato del “pagliaccio” a Lorenzo, e c’è voluto l’intervento di Iago Garcia e Enzo Paolo Turchi prima che la situazione degenerasse.

“Ragazzi io non me l’aspettavo, ma va bene lo stesso. La mia cavallina finalmente è con me. Grazie di cuore a tutti, è stato un viaggio bellissimo, il più bello della mia vita, quindi grazie davvero”.