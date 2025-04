Lunedì 7 aprile debutta su Canale 5 The Couple, il nuovo reality di Canale 5. Lo show, che altro non è che la versione nostrana del Gran Hermano Duo, sarà condotto da Ilary Blasi, e location sarà la Casa del Grande Fratello.

Proprio ieri sera, la conduttrice è stata ospite della finale del reality show condotto da Alfonso Signorini per promuovere il programma. Nel frattempo, Tv Sorrisi e Canzoni ha anticipato primi nomi ufficiali del cast di The Couple. Salvo smentite dell’ultima ora, nel nuovo reality di Canale 5 dovrebbero partecipare Manila Nazzaro in coppia con il marito Stefano Oradei. Le sorelle Brigitta e Benedicta Boccoli e Jasmine Carrisi con un suo amico, e l’ex velina ed ex compagna di Teo Mammucari Thais Wiggers.

Stando a quanto trapelato da Gabriele Parpiglia la modella brasiliana dovrebbe partecipare in coppia con un’altra ex velina, Elena Barolo.