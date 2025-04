Giulia Salemi ha spento 32 candeline. Al suo fianco, nel primo compleanno da mamma, il compagno Pierpaolo Pretelli, il piccolo Kian e un gruppo di amici. Sull’account Instagram della nota influencer sono apparsi foto e video del party che si è tenuto in un locale di Milano.

Sul profilo di Giulia Salemi è comparso un carosello di foto che documentavano il suo 32esimo compleanno, che l'influencer ha definito "speciale". Tra gli scatti, uno davanti alla torta firmata dal noto pasticcere Damiano Carrara (su cui spicca la scritta "Dal 1993 #grazieAMe"), alcune immagini con il suo compagno Pierpaolo Pretelli, una foto con il figlio Kian e una insieme al gruppo di invitati.

"Kian nel cuore, Pier al mio fianco, gli amici più intimi e la nuova stagione di "Non lo faccio x moda". Grazie alla vita!", ha scritto nella didascalia del post da lei pubblicato. Nell'immagine in cui posa con gli amici ha aggiunto: "Famiglia, persone che realmente mi hanno conquistata e fanno parte del mio quotidiano. Ci sono un paio di assenti, ma giustificati".

“Auguri amore mio. Che tu possa realizzare i sogni più grandi”, è stata la dedicata di Pierpaolo Pretelli alla sua Giulia.

Pierpaolo Pretelli e la crisi con Giulia Salemi

“Io ringrazio l’universo ogni giorno perché sono lucido e mi rendo conto che ho una ragazza generosa, splendida, che dà amore. All’inizio faticavo a capire il suo bisogno di attenzioni. Però lei è sempre così presente, ridiamo spesso, non ci prendiamo sul serio e con lei nulla è monotono. Noi siamo due Peter Pan, non siamo solo fidanzati, ma anche complici e amici. Abbiamo avuto delle difficoltà, ma le abbiamo superate. Una volta cede uno e una volta l’altro. Se c’è amore si supera tutto.

Abbiamo avuto due crisi importanti. In una c’è stato proprio il distacco e io sono sprofondato. Era inevitabile, il distacco doveva esserci, ma quel distacco ci ha fatto soffrire e poi riflettere. Da quel momento mi sono analizzato e questo l’ho fatto stando da solo. Se fossi rimasto accanto a lei non so se ci sarei riuscito. Ho compreso le mie lacune. Lei poi si è presentata con una lettera di dodici pagine con tutto ciò che non la faceva stare bene. Ho avuto paura che finisse definitivamente, avevo il terrore. Quello mi ha fatto ricredere e mi ha dato la forza di riprovarci. Un amore così raro e pure è un peccato buttarlo. Chi ha iniziato a riconquistare? Un po’ tutti e due. Ci siamo ritrovati per lavoro e lì quando ci siamo guardati negli occhi dopo dieci giorni che non ci vedevamo, abbiamo capito che non potevamo più stare lontano”.