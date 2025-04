Helena Prestes, data da molti come la favorita per la vittoria del Grande Fratello, alla fine è uscita sconfitta dallo scontro finale con Jessica Morlacchi, che è stata proclamata vincitrice della diciottesima edizione del reality show. Tuttavia, la modella brasiliana può essere comunque soddisfatta del suo percorso: è stata una delle protagoniste assolute, ha un fandom nutritissimo che la supporterà anche nei suoi nuovi progetti lavorativi fuori dalla Casa e, soprattutto, ha trovato l’amore con Javier Martinez.

Questa mattina, Helena è intervenuta in diretta nel corso di una nuova puntata di Boom, format di Alfonso Signorini. “Una cosa volevo dirtela, Helena, ha vinto Jessica, e se l’è strameritato, ma tu hai vinto anche a modo tuo, perché ha vinto l’amore. E non te lo aspettavi...”, ha detto il conduttore. “No, non me l’aspettavo. Sono felicissima, non ho un minimo di tristezza per aver perso, anche se sai che sono molto competitiva... Ho il cuore strapieno ed è grazie a voi”, ha risposto la Prestes.

Insieme ad Helena c’era anche Javier: “Il nostro futuro? Sicuramente in questo momento stare più insieme possibile perché io già al pensiero di stare due-tre giorni staccato da lei mi dà fastidio. Lei andrà a Milano, mentre io starò un pochettino nelle Marche, ma comunque troveremo il modo per stare insieme. Se faremo delle vacanze insieme? Sicuramente, andiamo in Sardegna dalla mia famiglia”.