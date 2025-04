Ieri pomeriggio sono state registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Di seguito le anticipazioni relative al trono di Gianmarco Steri fornite da Gemma Palagi:

"Gianmarco ha portato in esterna Nadia. Ha detto che ce la vedrebbe fuori anche con i suoi amici. Nadia e Cristina hanno litigato molto in studio! Gianmarco ha portato in esterna Nadia. Ha detto che ce la vedrebbe fuori anche con i suoi amici. Nadia e Cristina hanno litigato molto in studio! Gianmarco non è uscito a rincorrere Nadia perché vede la sua uscita insensata. Mentre Nadia è fuori lui si avvicina a Cristina sedendosi dove stanno sedute le corteggiatrici (durante i balli). Durante l’over Cristina è andata più volte a ballare con lui. Cristina ha litigato con Nadia per cose pregresse quando la definiva falsa ecc.). La talpa non mi sa dire per chi delle due Gianmarco sembra più propenso, poiché Nadia è stata pochissimo in studio. Comunque l’ha trattata con sufficienza! In studio una dama del trono over ha portato una segnalazione su Cristina: Una foto di lei con un professionista di amici al ristorante. Gianmarco era molto infastidito da ciò e Cristina ha detto che le stava semplicemente chiedendo come andava con Gianmarco, ma che ci aveva scambiato solo due chiacchiere. La dama dell’over dice che non è vero che ci ha parlato 2 ore! Gianmarco ha detto che mancano 2/3 settimane alla scelta! Cristina ha fatto capire che potrebbe dirgli di NO! Quando Nadia è uscita anche Gianni ha detto che l’ha trovata un’uscita fuori luogo. Gianmarco voleva ballare con Cristina in puntata e l’ha detto più volte e lei non voleva ballare con lui e per questo lui si è seduto vicino a lei per parlare. Nadia non sente che lui prova attrazione fisica nei suoi confronti, pensa che la sceglierebbe solo per famiglia e amici. Cristina si arrabbia con Nadia dicendo: “allora io gli piaccio solo fisicamente?” Da lì parte la lite, dove ritornano anche su cose vecchie".

Per quanto riguarda il trono over, Lorenzo Pugnaloni ha spoilerato il trono di Tina Cipollari è giunto al suo epilogo: “Si parte da Gemma Galgani al centro studio insieme ad Arcangelo e Marina: il cavaliere viene piantato in asso da Marina, la quale non è più voluta uscire con lui. Arcangelo, allora, si è focalizzato su Gemma ma ciò viene visto un pò come un “ripiego”. Proprio per questo, Tina Cipollari interviene e si accende una discussione molto pesante tra lei e il cavaliere; voltano parole molto grosse. Poi, caos al centro studio tra Francesca Cruciani e Giovanni Siciliano: lui è andato a trovarla a Bracciano ma hanno litigato pesantemente, tanto che la dama gli tira anche una scarpa! Anche in studio discutono molto. Successivamente, si passa a Giuseppe e Rosanna: tra i due le cose precipitano. Lui si dichiara innamorato di lei, mentre la dama tutto il contrario. Rosanna si lamenta che Giuseppe è troppo invadente. Infine, il trono di Tina Cipollari che, oggi, ha visto il suo epilogo: Cosimo Dadorante è entrato in studio e ha salutato tutti portando dei regali sia all’opinionista che a Gianni Sperti, Tinì Cansino e Maria De Filippi”.