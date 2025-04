Durante l’ultima edizione del Grande Fratello, il potentissimo fandom di Zeudi Di Palma l’ha supportata lungo tutto il suo percorso all’interno della Casa più spiata d’Italia. Le Zelena sognavano una storia d’amore tra l’ex Miss Italia e Helena Prestes, e quando questa possibilità è naufragata (la modella brasiliana ha iniziato una frequentazione con Javier Martinez), hanno iniziato a manipolare il televoto affidandosi a bot, VPN e mail rubate dal dark web. Anche nelle settimane successive alla conclusione del reality show, le fan di Zeudi hanno continuato a scagliarsi contro chiunque muovesse una critica nei confronti della Di Palma. Ma non solo. Alcune di loro, infatti, hanno provato a boicottare i brand pubblicizzati da Helena.

Ieri sera, durante una diretta su TikTok, Zeudi ha deciso di lanciare un appello alle sue sostenitrici: “Ovviamente, raga, cerchiamo sempre di moderarci quando, magari, ci sono situazioni delicate. Cerchiamo di praticare l’indifferenza e di non giudicare terzi soltanto perché… Ecco, al massimo invece di attaccare dite ‘è blu’. È meglio evitare proprio di commentare. Vi chiedo soltanto questo per i fandom e poi su tutto il resto siete perfette. Vi adoro, però cerchiamo di praticare l’indifferenza e di non dare spazio per farci criticare inutilmente. Anche perché voi siete il mio specchio, quando criticano voi, di conseguenza lo fanno su di me. Quindi, se siete miei fan, ricordate questo”.

Ai fan della Di Palma non sfugge veramente nulla, e nella giornata di ieri si sono accorte che Fedez ha iniziato a seguirla a Instagram, e da quel momento sono state fatte le ipotesi più disparate. “Lui è un grande, magari l’aiuterà come ha fatto con Tommaso Zorzi”, ha commentato un utente. E ancora: “Secondo me lui la inviterà nel suo podcast”.