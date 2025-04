Stando alle ultime anticipazioni, il trono di Gianrmarco Steri sembrerebbe essere arrivato ai titoli di coda, e nelle ultime ore alcune segnalazioni hanno scatenato una vera e propria bufera.

Come riportato da Fanpage, il cugino della corteggiatrice Nadia Di Diodato lavorerebbe nel negozio del tronista. La stessa segnalazione era stata anche riportata da Lorenzo Pugnaloni: “Fanpage apprende da fonti vicine al programma che il cugino della corteggiatrice lavorerebbe effettivamente con il tronista nella sua barberia di Centocelle: ‘È tutto vero, si occupa di fare lo shampoo ai clienti e, qualche volta, i colpi di sole’. I protagonisti della vicenda non si sono ancora espressi, ma in attesa di eventuali sviluppi è naturale pensare che, nel caso in cui la segnalazione fosse vera, questa conoscenza in comune rischierebbe di agevolare Nadia, che potrebbe facilmente comunicare con il tronista attraverso la mediazione del cugino.

Se confermata, la segnalazione potrebbe portare a dei provvedimenti da parte della produzione, visto che questa conoscenza comune potrebbe agevolare una forma di comunicazione indiretta tra i due, violando così le regole del programma”.

La notizia ha fatto inevitabilmente il giro dei social, scatenando l’indignazione dei telespettatori del dating show di Maria De Filippi. Non si è fatta invece attendere la reazione di Enzakkione, amico di Gianmarco, che attraverso un video su Instagram ha smentito la notizia.

Subito pronta la risposta Enzakkione, caro amico del tronista che ha fatto anche diverse ospitate durante il trono. Attraverso un video sul suo profilo Instagram ha voluto smentire la notizia. Sotto al post è arrivato anche il commento di Raffaella Mennoia, storica autrice di Uomini e Donne: “Il famoso cugino. Grazie Enzakkione”.