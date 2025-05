A distanza di due anni dal suo addio a Mediaset, Barbara D’Urso ha rotto il silenzio, e lo ha fatto in un’intervista rilasciata alla scrittrice Teresa Ciabatti per 7, il magazine del Corriere della Sera.

A luglio del 2023, con un comunicato, Mediaset fece sapere che Barbara D'Urso non avrebbe più condotto Pomeriggio Cinque, unico programma che le era rimasto. L'azienda, tuttavia, assicurava che avrebbero trovato insieme altri progetti editoriali. Eventualità che non si è mai concretizzata. Nell'intervista rilasciata in questi giorni ha raccontato che quando la sua carriera si è fermata, molti sono spariti: “Fino al giorno prima ricevevo una media di duecento messaggi, li ho contati. Il giorno dopo dieci, spariti tutti. Sono rimasti gli amici più stretti”.

In quella fase delicata della sua vita, Barbara D’Urso ha deciso di lasciare l'Italia per trasferirsi a Londra: “Dopo l’addio a Mediaset non potevo restare in Italia, troppo dolore. Sono andata a Londra a studiare l’inglese. Altri sarebbero andati in qualche meta paradisiaca, Bali, Honolulu. Mi sono presa in affitto un appartamento e mi sono iscritta a un college, facevo lezione dalle otto di mattina alle cinque di pomeriggio”.

In questi due anni si è data da fare. Non solo ha lavorato a teatro, tornando alla recitazione che ha caratterizzato parte della sua carriera, ma ha anche aperto una società di eventi e ha coltivato la passione per la danza classica: “Ho imparato ad attraversare il dolore e a riempire il vuoto”.