Helena Prestes è stata una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione del Grande Fratello. La modella brasiliana è uscita sconfitta dalla scontro finale con Jessica Morlacchi, ma in compenso ha trovato l’amore con Javier Martinez, con il quale la relazione prosegue a gonfie vele (si parla di figli e convivenza).

Da quando Helena è tornata alla sua quotidianità, i fan non hanno mai smesso di seguirla e supportarla. Ecco perché, nelle ultime ore, alcuni indizi social avrebbero fatto scattare un campanello d’allarma tra i suoi sostenitori. A quanto pare, infatti, l’ex gieffina avrebbe avuto una discussione con sua sorella Mariana, e le due avrebbero smesso di seguirsi sui social. Un gesto davvero inaspettato e che ha allarmato i fan della modella brasiliana, dato che le due si sono sempre mostrate unite e inseparabili. Qualcuno vicino alle due, ha ipotizzato che potrebbe essere anche Javier il motivo del loro litigio, dato che la sorella inizialmente non credeva in questa loro relazione. Tuttavia, è bene specificare che al momento si tratta esclusivamente di un pettegolezzo privo di fondamento.

Mentre i fan cercavano di comprendere le cause del gelo che sarebbe calato tra Helena e Mariana, l’ex gieffina ha condiviso su X un messaggio decisamente criptico: “Quando qualcuno riceve un beneficio ma non lo ricambia (nemmeno con il riconoscimento), rompe il ciclo sociale del dono, minando la fiducia e i legami comunitari. Semplice”. Sebbene non sia stato fatto esplicitamente il nome di Mariana, il tempismo e il contenuto del messaggio hanno portato molti ad ipotizzare che fosse indirizzato a lei.

Nelle ultime ore, però, tra Helena e Mariana è tornato il sereno. Quest’ultima ha infatti raggiunto sua sorella che in questi giorni si trova a Napoli, e le due stanno trascorrendo del tempo insieme come testimoniato dal video in basso.