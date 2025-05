La storia d’amore tra Luk3 e Alessia Pecchia, nata nella Casetta di Amici 24, è stata decisamente turbolenta, in un alternarsi di dolcezza e momenti di gelosia e litigate. Nella giornata di ieri, i due ex allievi del talent show di Maria De Filippi sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, e hanno parlato proprio della loro relazione.

“Questo periodo senza di lui in casetta ad Amici non è stato facile, perché per me è importante. Ho scritto un diario in cui ho raccontato le mie giornate, le emozioni, così poi da fargliele leggere. Eravamo lontani, ma anche vicini. Per quello che mi è possibile io lo seguirò in questi mesi, lui è molto impegnato con concerti e firmacopie – ha detto Alessia -. Lui mi ha colpito dal primo momento quando ci siamo incrociati alle audizioni, proprio da subito. All’inizio avevo paura della differenza di età, pensavo che non potesse funzionare. Poi ci siamo ritrovati in casetta. Credo di aver trovato una persona speciale, lui ha una sensibilità e una dolcezza unica”.

Il cantante, invece, è apparso più trattenuto, ma ha comunque detto di voler trascorrere i prossimi mesi con la sua fidanzata: “Vorrei passare l’estate con lei. Sono contentissimo di condividere con lei questa nuova vita, di avere una persona al mio fianco che mi supporta. Io quest’estate sarò molto in giro e spero che lei possa esserci quando vuole. E anche io sarò pronto a supportarla qualsiasi cosa farà”.

Il rumor sulla lite tra Luk3 e Alessia Pecchia

Ma procede davvero tutto a gonfie vele? La puntata di Verissimo andata in onda ieri è stata registrata giovedì, e c’è chi giura che sabato sera Luk3 e Alessia avrebbero avuto una lite. Come riportato dai colleghi di Biccy, un utente ha scritto su X: “No raga non avete capito sono al Mc Donald e sono di fianco a Luk3 e Alessia che litigano. Giuro, quindici minuti fa erano al Mc di San Donato a Milano. Lui, lei, e due loro amici. Lei gonna nera lunga con stivaletti, lui mi sembra felpa bianca. Cosa è successo? Lui le ha detto qualcosa, l’ha guardata come per dire “hai rotto, sono saturo” (come può dirmelo il mio fidanzato quando mi lamento un po’ troppo). Poi se ne sono andati, lui un po’ più indietro e una ragazza ha fermato Alessia per farle i complimenti. Fine, non volevo creare clamore. Mi ha fatto un po’ ridere perché non mi era mai capitato di vedere quelli di amici, vederli sotto casa mia, e per giunta mentre stavano bisticciando”.

Il rumor è stato riportato anche da Il Vicolo delle News, che rivelato che Luk3 e Alessia sarebbero andati a vedere il concerto di Alex Wyse al Fabrique di Milano, e poi avrebbero discusso: “Una volta usciti dal concerto i due pare siano andati a mangiare un panino al Mc Donald ed abbiano litigato. In realtà si è trattato di una discussione tra ragazzi, niente di eclatante. Sicuramente piccoli litigi da innamorati”.

Luk3: "Io e Alessia abbiamo discusso. Nessuna litigata"

Nella giornata di ieri è arrivato il chiarimento di Luk3 che, in un’intervista rilasciata al Quotidiano Nazionale, ha spiegato che quello con Alessia Pecchia non è stato un litigio, bensì una discussione: “Se è vero che abbiamo litigato in pubblico? No, litigato no, quello che è stato visto da qualcuno qualche giorno fa non era un litigio, ma una semplice discussione. Anzi, una chiacchierata. Stiamo bene, stiamo insieme, ci supportiamo sempre”.