Nella giornata di ieri, Chiara Pompei ha raccontato di aver rischiato di morire. Un intervento social scioccante quello dell’ex tronista di Uomini e Donne.

“Allora, sono qui, chiusa in una clinica psichiatrica, perché ieri mi sono accoltellata e ho rischiato di morire. È questa è la verità. Non vorrei fare questo video perché non ha senso. Qua mi stanno chiedendo tutti il perché e il motivo, ma ce ne stanno tanti. Troppi tradimenti, troppe bugie, troppe finzioni che non riesco più a mandar giù. Io so di essere la persona più importante per me, però è brutto condividerla con qualcuno e poi non essere apprezzata da nessuno.

Da chi ami, dalla tua famiglia, da chiunque. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato un messaggio che ha ricevuto Riccardo non so da chi, dove io mi prostituivo nei locali. Queste voci io non so da chi siano arrivate, però vorrei tutelarmi, ma soprattutto tutelare l’amore che ho nei confronti di Riccardo, perché lui non mi crede.

So che queste voci sono partite da una certa ***** che andava a dire in giro che io facevo la profumiera con i ragazzi, ma io questa ragazza neanche la conosco e non so a chi sia. Io sono sempre stata vera, sono sempre stata sincera e ho sempre ragionato con il cuore. Se ho fatto questo gesto era perché sono arrivata al punto massimo di non poter più sopportare le vostre cattiverie, perché io sono sempre stata sincera con voi.

La cosa che più mi dispiace è Riccardo. Riccardo che mi ha visto un sole e ora mi sta vedendo così morire piano piano”.

Questa mattina, Chiara è tornata sui social e ha lanciato un appello al fidanzato Riccardo che, a quanto pare, non si è ancora fatto vivo, e ha mostrato le ferite da accoltellamento: “Non riesco ad alzarmi dal letto, volevo studiare, approfittare, ma ho la ferita che mi fa troppo male, guarda che roba! Vorrei solo che Riccardo mi venisse a dare una carezza. L’ho spaventato ed è sparito dalla mia vita".