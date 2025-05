Nel comunicato Mediaset datato primo luglio 2023 che annunciava l’addio di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, si leggeva della ricerca di “nuovi progetti editoriali per l’artista”. Nei giorni successivi, la conduttrice partenopea ha spiegato di non aver mai concordato l’abbadono del programma da lei condotto, ed ha anche aggiunto di essere particolarmente delusa perché non le hanno dato la possibilità di salutare il suo pubblico.

In una lunga intervista rilasciata alla scrittrice Tiziana Ciabatti per il magazine Sette del Corriere della Sera, Barbara D’Urso ha svelato cosa ha fatto appena ha saputo che le avevano strappato Pomeriggio 5: “Cosa ho fatto quando a giugno mi hanno tolto il programma e sapevo che avrei saltato tutto l’anno successivo? Ho dovuto occupare la mente, e il tempo. Di colpo avevo tanto tempo a disposizione. Nel concreto? Per sedici anni di diretta quotidiana c’era chi mi truccava, pettinava. Chi mi cambiava lo smalto. Chi sceglieva gli abiti per me. Prima cosa allora: prendere dimestichezza col trucco. A fine agosto, quando sta per ricominciare Pomeriggio Cinque senza di me, capisco che non posso rimanere in Italia: troppo dolore, così sono partita a Londra. È stata sofferenza, lo è ancora. Problemi pratici fuori da Mediaset? Vivendo da anni negli studi televisivi, tutte le mie cose, vestiti, scarpe, erano nei magazzini e nei camerini. Finito Pomeriggio Cinque, giugno, vado al mare dove ho costumi e magliette – il necessario”.

Carmelita ha anche raccontato il suo stato d’animo nel momento in cui le hanno svuotato il camerinoe si è ritrovata con tutte le sue cose intorno: “Mi siedo per terra, e sento chiaramente che quell’istante non significa solo ritrovarsi in mezzo alle mie cose. Piuttosto ritrovarmi davanti a me stessa, quella che sono stata fin lì, infanzia inclusa, poiché a Mediaset tenevo anche i ricordi d’infanzia come le foto di mia madre e mio padre il giorno di matrimonio. Sensazione? Solitudine e stordimento. Poi mi rialzo e inizio a catalogare ogni cosa. Un’immagine: il vuoto. Ma in quel vuoto ci sono io. E io il vuoto lo so riempire”.