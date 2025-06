Il fidanzato di Chiara Pompei, Riccardo Sparacciari, ha rotto il silenzio dopo che la fidanzata, ex tronista di Uomini e Donne, ha tentato di togliersi la vita usando un coltello da cucina.

“Lunedì mattina io e Chiara abbiamo litigato in casa, lei durante una crisi ha preso il coltello dalla cucina e si è inferta due coltellate nell’addome, ho fatto di tutto per cercare di medicarla ma il sangue era troppo”.

Stando al racconto di Riccardo, Chiara si sarebbe rifiutata di essere medicata o portata in ospedale: “Iniziava a dire cose che non capivo, non voleva né che chiamassi un’ambulanza né andare all’ospedale, ma l’ho portata con forza al pronto soccorso. Se non avessi fatto ciò ora le cose sarebbero state sicuramente diverse”. Sparacciari ha poi raccontato che in seguito a questo tentato suicidio, la Polizia ha aperto un’indagine, mentre i medici dell’ospedale dove è stata ricoverata gli avrebbero impedito di andarla a trovare.

“Sono state fatte delle perizie in casa e nell’auto, ci sono delle indagini in corso. Chiara è stata operata, ora è in un reparto psichiatrico. Sono andato a trovarla portandole gli oggetti per la permanenza lì, in seguito sono ritornato ma mi hanno impedito di vederla. Ad oggi, penso sia meglio per entrambi che io e lei non ci vediamo in modo tale che intraprenda questo percorso e che stia bene. Questa è la verità”.

Riccardo ha poi pubblicato la foto di un bigliettino che sembra essere proprio un messaggio d’addio.