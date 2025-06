Ilaria Galassi, concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello, è stata ospite di Giada Di Miceli a Non Succederà Più, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Radio.

L’ex volto di Non è la Rai ha parlato della sua avventura nella Casa più spiata d’Italia: “Sto benissimo, sto molto bene, mi sono ripresa dopo questa lunga reclusione. Questa del Grande Fratello è un’esperienza che non possono fare tutti, bisogna essere forti psicologicamente. Ti dico che la mia esperienza al Grande Fratello è stato un viaggio di introspezione e di silenzi e gran parte del tempo io ho scelto di osservare più di parlare. Proteggendomi dietro questo muro di riservatezza. Ma poi cosa è successo? Proprio quando pensavo di essermi persa nell’ombra e arrivata nel momento di rottura, una forte discussione con un’altra concorrente ha acceso in me delle emozioni profonde. Però quel confronto, seppur difficile, mi ha fatto capire quanto è importante trovare la propria voce. Alla fine questa esperienza mi ha insegnato a guardarmi dentro e la forza che nasce nell’essere autentici anche nelle situazioni più complesse”.

Ilaria ha anche commentato il gossip circa la presunta crisi tra Helena Prestes e Javier Martinez esploso dopo le rivelazioni di Carlo Motta, ex fidanzato della modella brasiliana: “Io sinceramente, pur avendo fatto parte del Grande Fratello, sono una donna che vive la quotidianità in modo diverso. Nel senso, io sono una madre, mi sveglio presto la mattina, porto i figli a scuola, quindi io non guardo i social, non so cosa sta succedendo. Io non conosco Helena e non posso giudicarla al di fuori del gioco, non ho vissuto e non lo so se l’ha tradito. Io ti dico che Javier è una persona per bene, molto carino. Essendo un uomo intelligente capirà, a me piace lui. Con lui ho avuto un percorso molto bello e intenso, abbiamo parlato tantissimo e ci siamo aperti tanto. Siamo molto simili caratterialmente, molto riservati e gelosi del nostro intimo. Lui è intelligente quindi io credo che capisca.

Non credo sia vera questa cosa, io spero che possano lavorare tantissimo però io parlo più di Javier perché lei non la conosco. Non è che non l’ho in simpatia, dopo quella cosa noi ci siamo riappacificate, siamo donne intelligenti e le ho chiesto scusa dopo l’accaduto, però non potremmo essere amiche perché se è leonessa lei, lo sono anche io. Lei però con me si è mostrata molto generosa, mi ha regalato tanti vestiti quindi non è una donna materialista. Però non potremmo essere amiche perché siamo molto simili su tanti aspetti, quindi meglio evitare”.