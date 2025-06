Ilaria Galassi, tra le protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello, è stata ospite di Giada Di Miceli a Non Succederà Più, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Radio. Durante il suo intervento, l’ex volto di Non è la Rai ha parlato della sua partecipazione al reality show condotto da Alfonso Signorini e del suo percorso all’interno della Casa, tirando anche qualche stilettata al conduttore.

Alla Galassi non è piaciuto che nel corso del programma abbiano cambiato le regole sulle eliminazioni inserendo addirittura il ripescaggio: “Chi esce, chi entra, non è stato giusto. Non è stato un Grande Fratello leale, mi dispiace dirlo però è stato così”. L’allusione, neanche troppo velata, è nei confronti di Helena Prestes. Ilaria, infatti, in seguito ha parlato di followers: “Hanno dato troppa importanza ai follower, quando l’importanza siamo noi, con le nostre personalità. Il fatto di entrare ed uscire non è giusto, oppure me lo dici prima quando firmo il contratto e io accetto o meno”.

L’ex gieffina ha poi parlato delle preferenze all’interno del reality (senza però specificare se da parte degli autori o di Alfonso Signorini): “Sì, ci sono state delle preferenze per alcuni concorrenti e non credo che questo sia giusto”, ma quando le è stato chiesto di fare dei nomi non ha voluto farli”.

Ilaria Galassi ha inoltre confermato che si sposerà, anche se al momento la pianificazione è ancora in alto mare: “Devo trovare degli sponsor che mi aiutino a trovare l’abito da sposa e tutto. La data ancora non c’è però stiamo lavorando. Quindi se c’è qualche sponsor che mi può dare una mano, io ci sono”. E su Alfonso Signorini: “Se lo voglio invitare? Lo inviterei anche, ma non verrebbe. Questo perché io sono stata un po’ nell’ombra nella Casa. Non l’ho più sentito perché lui credeva nei suoi preferiti”.