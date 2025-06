A cura di AdnKronos

E' ufficiale: Zerocalcare tornerà con una nuova serie su Netflix, attesa per il 2026. Ad annunciarla sui social è lo stesso fumettista, autore e regista che appare in un video insieme a Valerio Mastandrea, il quale tornerà a prestare la voce all’Armadillo, l’immancabile coscienza di Zero. La serie è prodotta da Movimenti Production, parte di Banijay Kids & Family, in collaborazione con BAO Publishing. Il nuovo progetto arriva dopo il successo delle serie 'Strappare lungo i bordi' del 2021 e 'Questo mondo non mi renderà cattivo' del 2023, entrambe disponibili su Netflix.