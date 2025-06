A cura di AdnKronos

Non si placa la tensione tra i fratelli Orfei legata all’asta dei gioielli appartenuti alla madre, la circense Moira Orfei. Dopo la recente testimonianza di Stefano Orfei, oggi, venerdì 13 giugno, è stata la sorella Lara Orfei a raccontare la sua versione dei fatti, intervenendo in collegamento a 'La volta buona'. L'asta ora è stata annullata, ma la rabbia rimane.

Lara Orfei ha spiegato il suo dissenso: "Mia madre è stata una grande donna e non credo che i suoi effetti personali meritassero di finire all'asta. Piuttosto potevamo creare un museo. Avrei preferito ci mettessimo d'accordo in famiglia", ha spiegato la 55enne.

Lara ha raccontato di aver saputo dell'iniziativa del fratello Stefano, di mettere all'asta i gioielli della madre, solo tramite social: "Speravo che mi chiamasse lui. So che abbiamo due caratteri forti e volevo evitare di litigare. Ma non ho ricevuto alcuna telefonata e ho parlato con sua moglie, Brigitta Broccoli".

A seguito del silenzio, Lara ha deciso di prendere le distanze pubblicamente con un comunicato stampa in cui si dissociava dalla scelta del fratello. “È vero che lui si è preso oneri e onori, ma è anche vero che quando i miei genitori sono partiti, Stefano si è preso tutto. Io non ho preso niente".

L'asta sarebbe servita - secondo quanto spiegato da Stefano - a finanziare e rilanciare il progetto del circo: "Io ho sentito che con il ricavato loro volevano riaprire il circo. In realtà, con il ricavato di un'asta non si può riaprire un circo, ci vuole molto di più", ha spiegato Lara. "Sarebbe stato sicuramente un aiuto", ha replicato Caterina Balivo.

E alla domanda se abbia intenzione di chiarire con il fratello, Lara ha detto: "Non me la sento ancora oggi di chiamare mio fratello, perché mi hanno fatto una cosa grave". E ha concluso lasciando un grande interrogativo: "Sapete cosa penso? Che mio fratello non avrebbe mai organizzato un'asta con i gioielli di nostra mamma". Una frase che ha seminato dubbi. "A chi ti riferisci?", hanno chiesto in studio. "Non lo so", ha replicato.