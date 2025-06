A cura di AdnKronos

Prima lo scontro con i paparazzi e poi lo sfogo sui social. Justin Bieber è tornato a parlare della sua rabbia e lo ha fatto con un post condiviso sui social in cui ha ammesso di stare attraversando un periodo difficile legato alla sua salute mentale.

Negli ultimi giorni è diventato virale un video in cui si consuma un acceso confronto tra Justin Bieber e un paparazzo che lo ha seguito da vicino mentre si trovava in spiaggia. Il cantante, visibilmente irritato, ha chiesto più volte privacy: "Sono un padre, sono un marito. Non capisci, non ti è chiaro. Io mi sto facendo gli affari miei", ha detto con tono deciso. E ancora: "Capisci quello che ti sto dicendo? Prenderai questo video fuori dal contesto e dirai che sono pazzo".

Dopo l’episodio, il cantante si è sfogato sui social, ammettendo di lottare con problemi di rabbia: “So di essere rotto, so di avere problemi con la rabbia. Da tutta la vita lavoro su me stesso, cercando di diventare come le persone che mi dicevano che dovevo essere ‘aggiustato’ come loro. Ma questo continua solo a farmi sentire sempre più stanco e arrabbiato”.

Bieber ha parlato della fede, di come lo stia aiutando a trovare la forza per andare avanti: "Gesù è l’unico che continua a spingermi ad andare avanti, perché sinceramente sono esausto di pensare a me stesso ultimamente". L'ennesimo episodio di rabbia ha preoccupato i fan: "Hai bisogno di aiuto?", si legge sotto i commenti nel post condiviso su Instagram.