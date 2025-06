A cura di AdnKronos

Nonostante le polemiche ricevute in Italia sulla scelta di esibirsi nuovamente in Russia, Al Bano ha cantato al concerto di San Pietroburgo a conclusione del Forum Economico Internazionale. Sul palco si è esibito in alcuni dei suoi maggiori successi come 'Felicità' e 'Libertà' davanti a una folla di fan. "Ormai fanno polemiche su tutto - aveva detto qualche giorno fa all'Adnkronos - ma poi per cosa? Perché vado lì a mandare un messaggio di pace? Perché faccio da sempre il mio mestiere? Queste polemiche non le capisco proprio e non mi interessano''.

Sul palco con lui anche Iva Zanicchi, che sui social network ha ringraziato il collega e ha aggiunto: "É stata una serata magnifica!".