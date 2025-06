A cura di AdnKronos

Dalla gioia per la maternità alla lotta contro la bulimia. Federica Pellegrini si è raccontata a Verissimo nell'intervista andata in onda oggi, sabato 21 giugno. Il faccia a faccia con Silvia Toffanin, però, era stato registrato lo scorso gennaio.

Federica Pellegrini ha parlato di Matilde, la figlia primogenita nata a gennaio del 2024: “Ho avuto un parto molto difficile per cui i primi due mesi sono stati tosti”. E sulla vita da mamma, la campionessa ha detto: “Ci vuole tanta pazienza. Da un giorno all'altro cambiano le priorità. Diventare genitori non è proprio una passeggiata”. E per quanto riguarda il rapporto con il marito Matteo Giunta, la 36enne ha ammesso: "Ci manchiamo perché, lavorando entrambi, non è sempre facile ritagliarsi dei momenti per noi due".

Federica Pellegrini nel salotto di Silvia Toffanin ha parlato delle sfide che ha dovuto affrontare durante la sua carriera sportiva. "Non è facile gestire le emozioni. Non ho mai avuto il tempo di metabolizzare le vittorie o le sconfitte". E sulla lotta contro la bulimia, la sportiva ha detto: "Ho sofferto di bulimia durante l'adolescenza. Ho avuto la forza di dire che qualcosa non andava e mi sono fatta aiutare da un professionista. Io nel giro di 2 o 3 anni ne sono uscita".