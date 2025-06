A cura di AdnKronos

L'amore a Hollywood brilla sotto i riflettori. Ma quando si tratta di matrimoni da favola, le star puntano su una location fuori dal copione: l'Italia, tra storia, arte, romanticismo senza tempo, dove ogni (o quasi) "sì" diventa il set più ambito. L'ultimo in ordine di tempo è quello del patron di Amazon Jeff Bezos e della moglie Lauren Sanchez, che hanno scelto Venezia per festeggiare le loro nozze.

In queste ore, la laguna è blindatissima per l'arrivo di ospiti stellari (Oprah Winfrey, Eva Longoria, Leonardo Di Caprio con la fidanzata e modella Vittoria Ceretti, Shakira, Mick Jagger, Elton John, Barbra Streisand, Kim Kardashian e Kris Jenner, solo per citarne alcuni) e i canali si preparano a diventare red carpet a cielo aperto per le nozze del secolo. Tre giorni di festa (dal 26 al 28 giugno), 200 invitati, costi da capogiro per accaparrarsi le location più esclusive (senza dimenticare le prenotazioni negli alberghi extra-lusso per i loro invitati) e le polemiche degli attivisti, che hanno lanciato la campagna 'No space for Bezos' contro gli impatti sociali e ambientali delle nozze. Si parla di circa 80 jet privati, oltre 30 taxi acquatici privati per gli ospiti. Insomma, il papà di Amazon e signora non si sono fatti proprio mancare nulla.

Lo scorso anno, l'attrice e comica Rebel Wilson e la moglie Ramona Agruma hanno celebrato, in gran segreto, il loro "sì" in Sardegna, davanti a pochi invitati. Per l'occasione, hanno scelto un resort di lusso della Costa Smeralda. Nel 2022, Portofino è stata animata dall'arrivo della famiglia Kardashian-Jenner per il matrimonio di Kourtney Kardashian e il batterista dei Blink-182 Travis Barker, celebrato nella villa di Dolce&Gabbana, che ha firmato gli abiti degli sposi. Nel 2017 l'attrice e produttrice Jessica Chastain è convolata a nozze con l'imprenditore Gian Luca Passi de Preposulo. La coppia ha celebrato il matrimonio nella cappella di famiglia di lui, nella villa Tiepolo Passi a Carbonera in provincia di Treviso. Una cerimonia blindatissima con circa 200 invitati, tra questi le attrici Anne Hathaway ed Emily Blunt. Il cantante Justin Timberlake e l'attrice Jessica Biel si sono sposati a Borgo Egnazia, in Puglia, nel 2012. Una location esclusiva, che nel 2024 è stata la sede del G7, che ha visto Hollywood mangiare cibo pugliese tra fuochi d'artificio ed esibizione romantiche di Timberlake. Il tutto alla 'modica' cifra di circa 6 milioni.

Nel 2014 si sono celebrati tre matrimoni vip, in angoli italiani inviati da tutto il mondo. Neil Patrick Harris, per tutti Barney della serie 'How I Met Your Mother', ha detto "sì" all'attore David Burtka in un castello nei pressi di Perugia con una esclusiva performance di Elton John. L'attore George Clooney e l'avvocata Amal Alamuddin, come i coniugi Bezos, hanno scelto Venezia per il matrimonio civile - costato circa poco meno di 5 milioni - celebrato da Walter Veltroni. Tra gli ospiti, Matt Damon, Cindy Crawford e Bono. Non proprio gli invitati della 'porta accanto'. Sempre nel 2014, Kim Kardashian e Kanye West sono convolati a nozze nel Forte di Belvedere a Firenze. A intonare la marcia nuziale è stato Andrea Bocelli. Il matrimonio è finito nel 2021, quel che resta è l'amore (da fan) per il tenore italiano. Bocelli è stato l'ospite musicale anche al matrimonio degli attori Tom Cruise e Katie Holmes, celebrato nel 2006 al Castello Odescalchi sul lago di Bracciano (e finito nel 2012). Proprio lì dove nel 1998 hanno detto "sì" Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. (di Lucrezia Leombruni)