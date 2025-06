A cura di AdnKronos

A pochi giorni dal debutto della nuova edizione di Temptation Island, in onda da giovedì 3 luglio in prima serata su Canale 5, Filippo Bisciglia ha rilasciato alcune anticipazioni e novità che hanno alimentato la curiosità dei telespettatori.

La prima novità riguarda il cambio di location. Dopo 11 edizioni girate in Sardegna, infatti, quest'anno Temptation Island è ambientato in Calabria, a Catanzaro: "Ero affezionato alla Sardegna, quest'anno l'impatto con il cambio location è stato differente ma sempre positivo", ha svelato il conduttore in un'intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni.

Sono sette le coppie che quest'anno hanno deciso di mettersi alla prova a Temptation Island, ognuna con motivazioni differenti. "Temptation funziona perché le persone rivedono in loro quello che stanno vivendo, hanno vissuto o potrebbero vivere", ha aggiunto Bisciglia svelando il segreto del successo dello show.

E poi ha raccontato: "C’è una cosa che mi ha molto colpito e che presumo si vedrà verso la fine. A una coppia è accaduta una cosa che in passato non era mai successa. Ma non illudetevi, non si tratta di una proposta di matrimonio...", ha precisato, lasciando intendere che ci saranno numerosi colpi di scena.