A cura di AdnKronos

'Torino is Fantastic', in onda ieri 29 giugno su Canale 5, ha conquistato la prima serata 2.423.000 spettatori e il 20,8% di share. Secondo posto per la replica di 'Imma Tataranni - Sostituto Procuratore 2' su Rai1 che ha interessato 1.607.000 spettatori e il 12,5% di share mentre la partita del Mondiale per Club Flamengo-Bayern Monaco su Italia 1 ha totalizzato 1.348.000 spettatori (11,5% di share).

Fuori dal podio troviamo con Rai3 con 'Report' che ha raccolto 1.173.000 spettatori (8,5% share) mentre il debutto di 'Facci ridere' su Rai2 ha registrato 754.000 spettatori (5,9% share). A seguire: Rete 4 con 'Freedom - Oltre il Confine' (450.000 spettatori, 3,9% share); La7 con 'Il momento di uccidere' (435.000 spettatori, 3,5% share); Nove con 'Little Big Italy' (342.000 spettatori, 2,5% share) e TV8 con 'I delitti del BarLume' (262.000 spettatori, 2% share).

In access prime time il ritorno di 'Techetechetè' su Rai1 ha raccolto 2.884.000 spettatori (20,5% share) mentre 'Paperissima Sprint' su Canale 5 ha raccolto 2.191.000 spettatori pari al 15.6%.