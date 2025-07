A cura di AdnKronos

Un piccolo tuffo nel passato. Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si sono ritrovati per una vacanza di famiglia. A testimoniare il dolcissimo momento ci ha pensato proprio la figlia Aurora Ramazzotti che ha condiviso sui social uno scatto che ritrae la famiglia al completo in Grecia.

"È una questione di famiglia", ha scritto Aurora a corredo della foto in cui posa sorridente in spiaggia, circondata da mamma Michelle e papà Eros. L'influencer si trova attualmente a Mykonos, dove sta trascorrendo le vacanze estive insieme al compagno Goffredo Cerza, al piccolo Cesare e a Michelle. A raggiungerli anche papà Eros che, lontano dagli impegni musicali, non ha voluto rinunciare alla reunion speciale di famiglia.

Le immagini mostrano la complicità ritrovata tra Eros e Michelle, un legame che va oltre il divorzio, avvenuto nel 2009, e che si è trasformato, negli anni, in un affetto profondo. Un sentimento cresciuto ancora di più dopo la nascita di Cesare, il primo nipotino, che li ha resi nonni per la prima volta.