Cristina Plevani, vincitrice dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, è stata ospite di Giada Di Miceli a Non succederà più, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Radio, dove ha ripercorso la sua avventura in Honduras, svelando retroscena e riflessioni personali.

Tra i momenti più delicati della sua esperienza, Cristina ha raccontato un episodio che l’ha spaventata: “Una notte mi sono svegliata con un dolore fortissimo e una ‘placca’ dura al seno sinistro. Ho chiesto subito di essere visitata e mi hanno dato antibiotici e antidolorifici. Ho fatto un’ecografia, ma non si è mai capito cosa fosse. Forse è stato un effetto dello stress, della poca alimentazione o del calo di peso. Adesso sto bene e tengo tutto sotto controllo”.

Un aspetto chiave del suo successo sull’Isola, ha spiegato, è stata la sua capacità di non sentire realmente la fame: “Molti giovani hanno abbandonato proprio per questo, ma io ho avuto un equilibrio mentale che mi ha aiutata a non soffrire la fame. Più che la fame, io soffrivo la noia, soprattutto all’inizio, perché non mi sentivo utile. L’Isola non è solo un gioco, è un’esperienza di vita”.

Cristina ha parlato anche del rapporto con gli altri concorrenti, in particolare con Mario Adinolfi, arrivato secondo alla finale: “Prima della proclamazione ci siamo detti che, se avessi vinto io, lui mi avrebbe dato una testata per il dispiacere, mentre io gli ho detto che sarebbe stato un vincitore meritato. Ho pensato anche che Paolo Vallesi avrebbe potuto meritare la vittoria, per il suo atteggiamento positivo”.

Riguardo a ciò che il pubblico ha apprezzato di lei, Cristina si definisce “meno televisiva e più spontanea”: “All’inizio ero trattenuta, quasi anaffettiva, ma non ero lì per cercare amicizie. Con Mario, però, ho mantenuto un rapporto costante, e anche con Patrizia ci siamo sentite via messaggio. L’Isola è un gioco individuale, e io sono selettiva nelle amicizie”.

Infine, Cristina ha espresso un giudizio chiaro sulle dinamiche del gioco e alcuni concorrenti: “Le nomination spesso erano troppo buoniste, io ero più diretta. Ho avuto qualche confronto acceso, ma non cerco consenso nelle discussioni”. E su Teresanna Pugliese ha detto: “È un personaggio forte, ma non la vedevo vincitrice. Nei reality spesso chi crea dinamiche esplosive non arriva in finale”.

Con una riflessione finale sull’Isola come esperienza, Cristina ha concluso:

“Arrivare all’ultima settimana con poche persone è una fortuna, perché lì la competizione finisce e si è più rilassati”.