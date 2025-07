A poche settimane dall’ufficializzazione della fine della relazione con Brando Ephrikian, conosciuto a Uomini e Donne, Raffaella Scuotto torna a far parlare di sé con un durissimo sfogo pubblicato sui suoi profili social. L’ex corteggiatrice napoletana ha deciso di rispondere con forza alle continue dicerie circolate in rete, puntando il dito contro chi – secondo lei – diffonde notizie false e infondate sulla sua vita privata.

“Siete da denuncia”: Raffaella alza la voce contro le falsità

Nel lungo messaggio pubblicato sui social, Raffaella si è mostrata visibilmente irritata per il comportamento di utenti e presunti “ben informati” che continuano a parlare della fine della sua relazione con Brando: “Sono settimane che leggo cose di persone che pensano di poter parlare per mio conto. ‘Si faceva pagare tutto’, ‘l’ha lasciato tramite social’, ‘NE SO PIÙ DI TE’. Se credete di saperne basandovi solo sulle vostre percezioni, siete da denuncia”.

Uno sfogo diretto e senza filtri, volto a difendere la propria dignità e verità.

“Ho sempre pagato, compreso e dato il massimo”

Tra le voci che più l’hanno ferita, ci sarebbero quelle secondo cui Raffaella avrebbe approfittato della relazione con Brando. Accuse che ha voluto smentire categoricamente: “Ho sempre pagato, ho sempre compreso e ho sempre fatto il possibile per portare avanti la mia relazione, forse anche troppo”.

Parole che lasciano trasparire il forte coinvolgimento emotivo della giovane durante la relazione, ma anche la delusione per come sono andate le cose.

“Se parlassi io, molti perderebbero la dignità”

Lo sfogo si è fatto ancora più duro e misterioso quando Raffaella ha accennato a presunti retroscena che, finora, avrebbe scelto di non rendere pubblici: “Sono venuta a sapere di cose che mi hanno fatto ribrezzo, di persone che mi hanno infangato ingiustamente per proteggere altri, mentendo. Dovete ringraziare sempre la mia bontà, perché se parlassi io perdereste totalmente la dignità”.

Parole che lasciano intendere l’esistenza di verità nascoste e che, al contempo, alimentano la curiosità dei fan della coppia.

Brando Ephrikian resta in silenzio

Dal canto suo, Brando Ephrikian non ha ancora replicato alle affermazioni dell’ex fidanzata, mantenendo un profilo basso sui social dopo l’annuncio della separazione. Un silenzio che molti hanno interpretato come segno di rispetto, altri come una strategia per evitare ulteriori polemiche.