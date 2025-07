Dopo oltre due decenni dall'ultima stagione di Dawson’s Creek, Katie Holmes e Joshua Jackson si ritrovano finalmente fianco a fianco in un nuovo, attesissimo progetto cinematografico. I due attori, che hanno fatto sognare milioni di spettatori nei panni di Joey e Pacey, torneranno a recitare insieme nella trilogia "Happy Hours", il primo film della quale uscirà nel 2026.

La notizia, trapelata inizialmente tramite il portale Page Six, è stata poi confermata ufficialmente dalla stessa Katie Holmes, oggi 46enne, che ha rilasciato una dichiarazione carica di entusiasmo: “Sono davvero grata di poter lavorare di nuovo con così tanti dei miei meravigliosi amici in questo film, Happy Hours. E lavorare con Josh dopo così tanti anni è una testimonianza di vera amicizia. Happy Hours è una storia d’amore che coinvolge così tante persone che adoro. Non vediamo l’ora che tutti vedano cosa stiamo realizzando”.

Un progetto speciale per Holmes, che non solo recita, ma ha anche scritto e dirigerà i tre film, confermandosi una figura poliedrica nel panorama cinematografico americano. Pare che sia stata proprio lei a volere fortemente la presenza di Joshua Jackson nel cast, e l’attore avrebbe accettato senza esitazione.

Il cast e la trama

Oltre a Holmes e Jackson, il cast vanta nomi interessanti come Mary-Louise Parker, Constance Wu, Joe Tippett, John McGinty, Donald Webber Jr., Nathan Darrow, Johnna Dias-Watson e Jack Martin.

Secondo quanto riportato da Deadline, Happy Hours racconta le vicende di due persone adulte che cercano di mantenere un equilibrio tra carriera, famiglia e il bisogno, mai sopito, di amore. Un racconto di rinascite emotive, relazioni che sembravano finite ma che tornano a brillare, con un intreccio di gioie, perdite e speranze condivise. Un tema che risuonerà forte tra chi è cresciuto con le storie di Capeside e oggi si confronta con le sfide della vita adulta.

Una reunion attesa da anni

Per i fan storici di Dawson’s Creek, si tratta di una mini-reunion che ha il sapore della nostalgia ma anche di una nuova maturità. L’attesa è alta e l’idea che Joey e Pacey — o meglio, Holmes e Jackson — tornino insieme sullo schermo ha già fatto impazzire i social.

In un panorama sempre più affollato di reboot e revival, Happy Hours si propone come qualcosa di diverso: un progetto originale, ma con il cuore rivolto al passato, pronto a conquistare sia vecchie che nuove generazioni.

Non resta che attendere il 2026 per vedere il primo capitolo al cinema. Intanto, il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato.