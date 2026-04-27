Martina Nasoni: “Dopo il trapianto di cuore rinasco ogni giorno, sto imparando ad amarmi”

Uno degli ospiti più attesi della puntata di “Verissimo”, in onda sabato 25 aprile 2026, è stata Martina Nasoni, vincitrice del Grande Fratello 16 e volto noto al pubblico anche per aver ispirato il brano di Irama, “La ragazza dal cuore di latta”. Un titolo che oggi assume un significato ancora più profondo, alla luce del percorso di salute che ha segnato la sua vita.

La malattia e il trapianto di cuore

Martina Nasoni ha convissuto per anni con una grave patologia cardiaca, la cardiomiopatia ipertrofica, che ha reso necessario un intervento decisivo: il trapianto di cuore, effettuato il 20 agosto scorso.

Oggi la giovane racconta un percorso di rinascita fatto di controlli, adattamento e consapevolezza: “Bene, è sempre emozionante venire qua… mi sto ricostruendo giorno dopo giorno, sto conoscendo una Martina tutta nuova. È una bella avventura”.

La conduttrice Silvia Toffanin ha aperto l’intervista con una domanda semplice ma intensa: “Come stai?”, dando subito il tono emotivo della puntata.

“Liam”, il cuore nuovo e una nuova identità

Durante l’intervista, Martina Nasoni ha raccontato anche un dettaglio molto personale: ha dato un nome al suo nuovo cuore, Liam.

Un modo simbolico per elaborare il cambiamento e instaurare un legame con la propria rinascita: “È più lui che parla con me… pian pianino ho preso sempre più confidenza. Mi sta aiutando a vivere cose che prima non avevo mai vissuto”. Argomenti grande fratello

Tra passeggiate, nuove energie e una diversa percezione della fatica, Martina descrive un rapporto completamente nuovo con il proprio corpo: “Sentire la fatica e apprezzarla, sentirla come viva e non come peso… ogni giorno dico grazie”.

L’amore per sé stessa dopo il trapianto

Alla domanda inevitabile sull’amore, Martina risponde con un messaggio di grande impatto emotivo: “Questo cuore si sta innamorando di me stessa. Mi sto amando come mai ho fatto prima. Mi sento più carica, più positiva”.

Un passaggio che segna un punto di svolta nella sua vita: “Sono in debito con la vita. Le ho segnate tutte”.

La storia familiare: anche la mamma Simona trapiantata

In studio è intervenuta anche la madre, Simona, che ha condiviso una storia altrettanto intensa. Anche lei, infatti, ha subito un trapianto di cuore, così come la nonna della ragazza, segno di una possibile origine genetica della malattia.

Simona ha raccontato i giorni difficili dell’attesa e dell’intervento della figlia: “Stare fuori dalla sala operatoria è pesante… speri, preghi. Il sorriso del cardiochirurgo quando è uscito è stato un momento di rinascita”.