Natalia Paragoni, conto alla rovescia per il parto: svelata l'iniziale della seconda figlia in arrivo

La famiglia di Natalia Paragoni e Andrea Zelletta si prepara a vivere un nuovo momento di grande felicità. La coppia, nata all’interno del programma Uomini e Donne, è infatti in attesa della loro seconda bambina, che dovrebbe nascere il prossimo 30 maggio.

Dopo la nascita della primogenita Ginevra, avvenuta circa due anni fa, i due influencer e volti televisivi si apprestano quindi ad allargare nuovamente la famiglia, consolidando un legame sempre più forte costruito lontano dalle telecamere dopo la scelta nel celebre dating show di Maria De Filippi.

Una seconda gravidanza tra gioia e qualche momento delicato

La gravidanza di Natalia Paragoni è stata vissuta con grande emozione dalla coppia, anche se non sono mancati alcuni piccoli momenti di preoccupazione. Recentemente, infatti, l’influencer ha affrontato un lieve problema di salute che ha destato qualche timore, fortunatamente rientrato senza conseguenze.

Oggi la situazione appare serena e stabile, e tutta l’attenzione della coppia è rivolta all’arrivo della nuova bambina.

Il mistero sul nome: spunta un indizio social

Come spesso accade tra i personaggi pubblici, anche in questo caso i social hanno acceso la curiosità dei fan. Natalia Paragoni ha infatti condiviso alcuni scatti in cui mostra il pancione insieme ad Andrea Zelletta.

In una delle foto pubblicate, un dettaglio non è passato inosservato: la futura mamma ha lasciato intendere che il nome della bambina inizierà con la lettera “B”.

Un piccolo indizio che ha immediatamente scatenato il “toto-nome” tra i follower, curiosi di scoprire quale sarà la scelta definitiva della coppia.

Attesa per la nascita e curiosità dei fan

L’arrivo della secondogenita è previsto per la fine di maggio e, fino a quel momento, l’attenzione resta alta sia tra i fan sia sui profili social dei due protagonisti.