Mara Venier racconta Maria De Filippi: “Mi ha salvata nei momenti più difficili”, poi parla del futuro a Domenica In

L’ex Presidente della Regione Veneto e attuale Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, Nel suo format Il Fienile Podcast, ha ospitato Mara Venier, protagonista di una lunga intervista tra televisione, vita privata e futuro.

Il legame con Maria De Filippi e la rinascita televisiva

Durante la conversazione, Mara Venier ha ripercorso uno dei momenti più delicati della sua carriera: la fine dell’esperienza a Domenica In nel 2014 e il mancato rinnovo da parte della Rai.

La conduttrice ha raccontato senza filtri quel passaggio doloroso, segnato anche da un giudizio che l’ha colpita profondamente: “Non mi ha ferita aver perso un programma, ma il fatto che mi abbiano detto ‘sei vecchia’”.

In quel periodo difficile, segnato anche dalla malattia della madre, è arrivato il sostegno decisivo di Maria De Filippi, che le ha offerto un posto a Tu Si Que Vales. Un gesto che ha cambiato il corso della sua carriera.

“Maria De Filippi mi ha teso la mano. È stata vicina non solo professionalmente ma anche umanamente”, ha ricordato la Venier.

Il ritorno a Domenica In e il rapporto con il pubblico

Dopo l’esperienza a Mediaset e una pausa di tre anni, Mara Venier è tornata alla guida di Domenica In, riportando il programma al centro del pomeriggio domenicale della Rai.

Nel corso degli ultimi anni ha alternato interviste a grandi nomi dello spettacolo come Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Tiziano Ferro, a storie di persone comuni, spesso segnate da esperienze difficili come vittime di stalking e famiglie coinvolte in vicende drammatiche.

Il sogno: intervistare il Papa

Tra i desideri ancora non realizzati, la conduttrice ha rivelato un obiettivo molto particolare: “Ho intervistato i più grandi, ma mi manca il Papa. Mi piacerebbe intervistarlo”.

Un sogno che si lega anche all’attualità ecclesiastica, con riferimento a Papa Leone, figura che la stessa Venier ha definito “un personaggio dalla storia molto importante e interessante”.

Futuro in Rai e incertezza su Domenica In

Sul futuro televisivo, Mara Venier ha mantenuto cautela. Le prossime settimane saranno decisive per gli incontri con i dirigenti Rai e con il direttore Angelo Mellone, che definiranno il suo ruolo nella prossima stagione televisiva.

“Adesso inizieranno degli incontri, parleremo di tante cose”, ha spiegato la conduttrice.

Nonostante l’incertezza formale, l’ipotesi di un suo ritorno a Domenica In appare molto concreta.

Verso una nuova stagione televisiva

Con il gradimento del pubblico ancora alto e il sostegno della Rai, la permanenza di Mara Venier alla guida di Domenica In per la stagione autunnale appare sempre più probabile.

Se confermata, segnerebbe l’ennesimo capitolo di una carriera televisiva lunga, trasversale e ancora oggi centrale nel panorama italiano.