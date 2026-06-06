Tommaso Zorzi su Aurora Ramazzotti: “Amicizia finita. Le auguro il meglio, ma non ci sono spiragli”

L'amicizia tra Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti è stata per anni una delle più solide e sincere del mondo dello spettacolo. Un legame nato tra i banchi di scuola e cresciuto nel tempo, fino a diventare un punto di riferimento nelle rispettive vite. Oggi, però, quella storia di amicizia è definitivamente finita.

Un’amicizia nata al liceo e durata oltre dieci anni

Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti si sono conosciuti nel 2014 durante gli anni del liceo. Fin da subito tra i due è nato un rapporto speciale che è proseguito anche dopo la maturità.

La fiducia era così profonda che il futuro vincitore del Grande Fratello Vip scelse proprio Aurora Ramazzotti e sua madre, Michelle Hunziker, come prime persone con cui condividere il proprio coming out.

Tuttavia, qualcosa si è incrinato nell'estate del 2020, pochi mesi prima dell'ingresso di Zorzi nella Casa del reality di Canale 5. Una frattura che portò a un primo allontanamento, seguito da una riconciliazione nella primavera del 2021, subito dopo la conclusione del programma.

La confessione di Tommaso Zorzi: “Il rapporto è chiuso”

Ospite di Giulia Salemi nel podcast "Non Lo Faccio X Moda", Tommaso Zorzi ha raccontato senza filtri l'attuale situazione con la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker.

“Non è vero che l’amicizia se è vera resta intatta, ci sono amicizie che si possono chiudere e a me è successo. Parlo ad esempio di Aurora. Non siamo più amici e mi dispiace tanto perché è una persona a cui ho voluto genuinamente molto bene”.

Il conduttore ha spiegato che non ci sono stati tradimenti o comportamenti scorretti da parte di nessuno dei due, ma che il rapporto è arrivato naturalmente alla sua conclusione.

“Non siamo più amici e credo che non ci siano affatto spiragli per una riapertura”.

Nessun rancore verso Aurora Ramazzotti

Nonostante la fine dell'amicizia, Tommaso Zorzi ha parlato con grande affetto di Aurora Ramazzotti, sottolineando di essere felice per il percorso personale e familiare che è riuscita a costruire.

“Sono felice della vita che ha, perché so che era quello che voleva”.

Tommaso ha inoltre espresso ammirazione per la relazione che Aurora ha costruito negli anni con Goffredo Cerza, padre di suo figlio.

“Ho una sana invidia nei suoi confronti per tutta la parte di famiglia che è riuscita a costruirsi. Goffredo è l’uomo dei sogni di chiunque”.

Gli auguri per il matrimonio con Goffredo Cerza

Nel corso dell'intervista, Tommaso Zorzi ha anche rivolto un pensiero affettuoso all'ex migliore amica in vista delle imminenti nozze con Goffredo Cerza, previste il prossimo 4 luglio.

“So che si sposa, quindi le auguro ogni bene. È una persona che conosco da quando aveva 14 anni, insieme abbiamo vissuto tante cose e siamo stati amici per dieci anni”.