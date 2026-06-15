Sophie Codegoni apre le porte della sua casa: il tour completo dell'appartamento dell'influencer

Negli ultimi anni, le abitazioni dei personaggi famosi sono sempre più spesso al centro dei contenuti social. Ambienti un tempo considerati esclusivamente privati vengono oggi trasformati in veri e propri set narrativi, capaci di generare milioni di visualizzazioni e interazioni. La casa, da rifugio personale, diventa così una parte integrante della comunicazione pubblica degli influencer.

Il tour casalingo di Sophie Codegoni

Un esempio recente di questo fenomeno arriva da Sophie Codegoni che, come si legge su Cosmopolitan, ha deciso di mostrare ai fan il suo nuovo appartamento a Milano attraverso un video tour completo. Un racconto visivo che unisce lifestyle, design e momenti di vita quotidiana.

Ingresso e primo impatto della casa

Il tour parte da una zona d’ingresso provvisoria, pensata come un angolo “svuotatasche” dove appoggiare gli oggetti appena si entra. Uno spazio ancora in evoluzione, in attesa di essere completato con un grande quadro decorativo che arricchirà la parete principale.

La sala da pranzo: il cuore della casa

La stanza preferita di Sophie Codegoni è la sala da pranzo, descritta come un vero e proprio angolo di pace. Un ambiente pensato per rilassarsi, ma anche per trascorrere serate conviviali all’insegna dei giochi da tavolo e della condivisione.

Passione per il vintage e i ricordi di viaggio

Un altro elemento distintivo della casa è la forte passione per l’oggettistica antica. Sophie ha mostrato una zona dedicata ai ricordi, dove conserva oggetti vintage acquistati durante i suoi viaggi in giro per il mondo. Un angolo personale che racconta esperienze e momenti significativi.

La cucina tra funzionalità e semplicità

In cucina, l’influencer ha mostrato delle nicchie realizzate nel muro pensate per contenere accessori utili alla preparazione di pasta e biscotti. Con ironia, ha sottolineato di saper cucinare principalmente queste due preparazioni, rendendo l’ambiente ancora più autentico e familiare.

Camera da letto e spazi privati

La camera da letto principale è descritta come un rifugio intimo e confortevole, dove Sophie Codegoni si concede momenti di totale relax. Alcuni spazi, come cabina armadio e bagno, restano meno visibili perché spesso in disordine, contribuendo a rendere il racconto ancora più realistico e spontaneo.

La stanza della piccola Celine Blue

La parte più ampia dell’appartamento è dedicata alla figlia Celine Blue, per la quale è stata creata una grande stanza piena di giochi, macchinine e monopattini. Lo spazio include anche un armadio su misura e un bagno privato completo di doccia e vasca, pensato per garantire comfort e autonomia.

Spazi aggiuntivi e lifestyle moderno

Non mancano altri ambienti funzionali come una zona dedicata alle scarpe, una lavanderia e un balcone che chiude idealmente il tour della casa. Elementi che completano un appartamento pensato per unire estetica, praticità e vita quotidiana.