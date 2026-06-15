Tú sí que vales, Elisabetta Canalis nuova conduttrice al posto di Giulia Stabile

Il celebre show del sabato sera “Tú sí que vales” si prepara a tornare in onda su Canale 5 a partire da fine settembre con alcune novità di rilievo nel cast e nella conduzione.
Secondo quanto riportato dalla rubrica “C’è Chi dice” firmata da Giuseppe Candela sul settimanale “Chi” in edicola da mercoledì 17 giugno, la nuova edizione del programma vedrà un importante cambiamento alla guida.
Elisabetta Canalis nuova conduttrice
A prendere il posto di Giulia Stabile, impegnata nel tour mondiale della star spagnola Rosalía, sarà Elisabetta Canalis, pronta a tornare protagonista in televisione dopo un periodo di assenza dal piccolo schermo.
Per l’ex velina si tratta di un ritorno significativo alla conduzione di un grande show del prime time Mediaset.
La squadra del programma resta invariata
Nonostante il cambio alla conduzione, la formula vincente del programma non subirà stravolgimenti. La giuria storica sarà infatti confermata in blocco:
- Maria De Filippi
- Paolo Bonolis
- Luciana Littizzetto
- Rudy Zerbi
A loro si aggiunge anche la “giurata del popolo”, ruolo ricoperto da Sabrina Ferilli, ormai presenza fissa e amatissima dal pubblico.
In conduzione, insieme a Elisabetta Canalis, dovrebbero tornare anche Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, consolidando così la squadra già collaudata nelle ultime stagioni.